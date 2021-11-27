Tarihi Çiçek Pasajı'nda bulunan bir restorana gelerek bir kadını rehin alan şüpheli, pompalı tüfekle havaya ateş açtı ve tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gece yarısı İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki Tarihi Çiçek Pasajı'nda bulunan bir restorana gelen ve alkollü olduğu iddia edilen L. E. Ö., önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın bir müşteri ile tartışmaya başladı.

L. E. Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu.

MÜŞTERİLER KAÇTI

Bu sırada restoranlarda bulunan müşteriler kendilerini dışarı attı.

Pasaj içinde bulunan restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beyoğlu’nda bir kadını rehin alan şüpheli yakalandı VİDEO

YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Bu sırada şüpheli, kadın müşteriyi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri pasaj çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Restorana gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri de, etrafa tehditler savuran şüpheli L. E. Ö.'yü ikna etmek için uğraştı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, bir süre sonra güven timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı pasajda inceleme yapan polis, şüphelinin rehin aldığı kadın müşteriden de bilgi aldı.

Polis merkezine götürülen şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

Tarihi Çiçek Pasajı'nda kadın müşterinin rehin alındığı ve havaya ateş açıldığı olaya ait görüntüler ise pasajdaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görgü tanığı Onur Gümüşkılıç “Olayın nasıl olduğunu biz de tam anlamadık. Bir anda içeriden bir silah sesi geldi. İnsanlar hep birlikte Çiçek Pasajı'nda dışarı fırlamaya başladı. Baktık içerisi 50-60 kişi kalabalık. Sonra Beyoğlu güven timleri geldi olay yerine. İçeriye girmeye çalışanlar oldu. Olay bu kadar.” dedi.