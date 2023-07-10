Beyoğlu’nda çaldığı televizyonu taşırken zorlanan hırsıza esnaf yardım etti Bölgede gündüz saatlerinde yaşanan hırsızlık olayında, binadan çarşafa sardığı televizyonla çıkan şüpheli zorlanınca, olayı bilmeyen yardımsever esnaf yardımcı oldu.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde garip bir olay yaşandı.

Hırsızlar, gündüz saatlerinde gözlerine kestirdikleri bir binaya girdi.

Buradan ele geçirdikleri televizyonu çalan şahıs, çarşafa sararak binadan çıktı.

Hırsızın yardımına esnaf koştu

Çevredekilere belli etmemek isterken televizyonu taşımakta giderek zorlanmaya başladı.

Bu esnada hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti.

Birlikte televizyonu taşıdılar

Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz halini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti.

Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.