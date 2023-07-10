İHA
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde garip bir olay yaşandı.
Hırsızlar, gündüz saatlerinde gözlerine kestirdikleri bir binaya girdi.
Buradan ele geçirdikleri televizyonu çalan şahıs, çarşafa sararak binadan çıktı.
Hırsızın yardımına esnaf koştu
Çevredekilere belli etmemek isterken televizyonu taşımakta giderek zorlanmaya başladı.
Bu esnada hırsızın ise imdadına komşu esnafı yetişti.
Birlikte televizyonu taşıdılar
Dükkandan çıkarak hırsızın çaresiz halini gören iki esnaf, hırsızla beraber televizyonun bir ucundan tutarak adeta çalmasına yardım etti.
Komedi filmini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.