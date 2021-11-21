Otele gittiği Fransız bir kadının çantasını çalan Katarlı genç, kaçış sırasında merdivenlerden düşünce yakalandı. Kadının tekmelerle dövdüğü hırsız, saniyeler sonra başka bir hırsızın hedefi oldu.

İstanbul Beyoğlu'nda ilginç bir olay yaşandı.

Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. bir mekanda eğlendiği Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B. ile birlikte gecenin sonunda Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir otele gitti.

KADININ ÇANTASINI GASBETTİ

Otel odasında ikili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Katarlı genç, kadının çantasını çalarak odadan çıkıp kaçmaya başladı.

Beyoğlu'nda çanta çalan hırsız gasbedildi ViDEO

BAŞARISIZ KAÇMA GİRİŞİMİ: ÖNCE DAYAK YEDİ SONRA SOYULDU

Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı. Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek otel önündeki merdivenlerden aşağıya yuvarlandı. Al Fehaid Saad M. elini başının altına koyup beklemeye başlarken, kadın ise yerden aldığı çantasıyla ve tekmelerle şahsa saldırdı. Kadını otel çalışanları güçlükle sakinleştirip içeriye aldı.

Bir süre sonra taksiden inen bir şahıs yardım bahanesiyle Al Fehaid Saad M.'nin yanına yaklaştı. Şahıs, karşılık veremeyen Al Fehaid Saad M.'ın cebindeki telefonu ve bir miktar parasını aldı. Durumu fark eden otel çalışanları olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

15 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 100 dolar ve 600 lirayı çalan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından otelin ve taksinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.