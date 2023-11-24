Beyoğlu'nda elektrikler kesilince dükkanında mahsur kaldı İstanbul Beyoğlu'nda elektriklerin kesilmesi nedeniyle dükkanın kepenkleri kapandı. O esnada dükkanda olan iş yeri sahibi de mahsur kaldı. Dükkan sahibinin çıkmak için camı kırdığı anlar görüntülendi.

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DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy'de hediyelik eşya satan bir dükkanda, elektriklerin kesilmesi nedeniyle dükkanın otomatik kepenkleri kapandı.

O sırada içeride olan iş yeri sahibi de dükkanda mahsur kaldı.

Camı kırmaya çalıştı, komşu esnaf yardım etti

Bir süre içeride bekleyen dükkan sahibi dışarıya çıkabilmek için çekiçle camı kırmaya çalıştı.

Durumu gören başka bir esnaf ise camı kırmak için yangın tüpü getirdi.

Yangın tüpü ile camı kıran esnaf dükkandan çıktı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)