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    Beyoğlu’nda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi

    İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Adem Topkara ile eşi Mukaddes Topkara’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.
    • 14.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:40
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    Beyoğlu’nda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi

    Türkiye dün, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan İstiklal’de yaşanan patlama ile sarsıldı.

    Bir kadının bıraktığı çanta ile meydana gelen patlama nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.

    Aileler, cenazeleri teslim aldı

    Akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

    Burada otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara’nın cenazesi ailesine teslim edildi.


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