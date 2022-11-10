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    Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur operasyonu

    Bölgede yapılan uygulama narkotik köpeği ve helikopter destekli gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden geniş kapsamlı denetimde, silahlı tehditten aranması olan şahıs yakalandı.
    • 10.11.2022 - 08:51
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    Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur operasyonu

    Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla 'Yeditepe Huzur Uygulaması' düzenlendi.

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki yoğun kalabalığın yaşandığı Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada bu yıl 41’incisi gerçekleştirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetime helikopter de destek verdi.

    Kadıköy'de de gerçekleştirildi

    Akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy ilçesinde de ekipler eş zamanlı olarak harekete geçti.

    Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

    Beyoğlu nda helikopter destekli huzur operasyonu #1

    Narkotik köpeği de uygulamaya katıldı

    Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

    Narkotik köpeği de araçları didik aradı.

    Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur operasyonu VİDEO

    Silahlı tehditten aranması olduğu ortaya çıktı

    Bu sırada durdurulan bir otomobilin sürücüsü S.U.’ nun GBT sorgusu yapıldığında ‘silahla tehdit’ suçundan dolayı aranması olduğu ortaya çıktı.

    Öte yandan S.U.’nun ehliyetine de bir süre önce alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu belirlendi.

    Beyoğlu nda helikopter destekli huzur operasyonu #2

    Aracı bağlandı

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.U.’nun otomobili polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

    İHA'nın aktarımına göre; otomobil otoparka çekilmek üzere polis ekipleri tarafından bağlandı.

    Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

    Beyoğlu nda helikopter destekli huzur operasyonu #3


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