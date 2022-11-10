Bölgede yapılan uygulama narkotik köpeği ve helikopter destekli gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden geniş kapsamlı denetimde, silahlı tehditten aranması olan şahıs yakalandı.

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla 'Yeditepe Huzur Uygulaması' düzenlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki yoğun kalabalığın yaşandığı Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada bu yıl 41’incisi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetime helikopter de destek verdi.

Kadıköy'de de gerçekleştirildi

Akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy ilçesinde de ekipler eş zamanlı olarak harekete geçti.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.

Narkotik köpeği de uygulamaya katıldı

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği de araçları didik aradı.

Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur operasyonu VİDEO



Silahlı tehditten aranması olduğu ortaya çıktı

Bu sırada durdurulan bir otomobilin sürücüsü S.U.’ nun GBT sorgusu yapıldığında ‘silahla tehdit’ suçundan dolayı aranması olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan S.U.’nun ehliyetine de bir süre önce alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu belirlendi.

Aracı bağlandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.U.’nun otomobili polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

İHA'nın aktarımına göre; otomobil otoparka çekilmek üzere polis ekipleri tarafından bağlandı.

Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.