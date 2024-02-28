Beyoğlu'nda isale borusu patladı: Fışkıran su binaların boyunu geçti Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada kazı yapılan yerdeki isale borusu patlarken, borudan yaklaşık 10 metre yükselen tazyikli su, binaların boyunu aştı.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Cinderesi Sokak üzerinde çalışma yapmaya başladı.

İsale borusu patladı

Bir süre sonra çalışma sırasında isale borusu patladı.

Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.

Tazyikli su binaların boyunu aştı

Binaların boyunu aşan suya İSKİ ekipleri, kepçeyle müdahale etti. Delinen yer kepçenin ağzıyla tutulurken ardından da su akışı kesildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar kameralara da yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)