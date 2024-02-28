İHA
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Cinderesi Sokak üzerinde çalışma yapmaya başladı.
İsale borusu patladı
Bir süre sonra çalışma sırasında isale borusu patladı.
Borudan yükselen tazyikli su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.
Tazyikli su binaların boyunu aştı
Binaların boyunu aşan suya İSKİ ekipleri, kepçeyle müdahale etti. Delinen yer kepçenin ağzıyla tutulurken ardından da su akışı kesildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar kameralara da yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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