Bugün saat 18.00 civarında, İstanbul Beyoğlu ilçesinin Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta bitişik iki bina arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

İKİ BİNA DA BOŞALTILDI, MÜHÜRLENDİ

Çökme nedeniyle, her iki bina da tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı. Olayın bildirilmesinin ardından polis ve zabıta ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlk yapılan incelemede, zabıta ekipleri binaları tedbir amacıyla mühürledi.

Olay yerinde yapılan incelemeler ise devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY: "BİNADA HAREKETLENME YOK"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şunları söyledi:

Yağmurdan kaynaklı binanın yanındaki boş arsanın zemininde, bahçesinde bir kayma oldu. Şimdi zabıta ekiplerimizle, fen işleri ekiplerimizle, AFAD ekiplerimizle bölgeye geldik. Şu an bina sahiplerimiz de buradalar. Bu ufak kaymadan kaynaklı olarak binada bir hareketlenme olmadığı söylendi. Biz yine de önlem olarak binayı nüfustan arındırdık. Şu anda binayı mühürledik. Yarın sabah mülk sahipleriyle bir araya gelip, zemin etütlerini yapacağız. Gerekli önlemleri alacağız. Ona göre, tekrar oturulur durumdaysa komşularımızı binaya yerleştireceğiz. Yoksa, onlarla birlikte bir çözümün parçası olacağız. Cana gelmesin diyoruz. Cana gelmedikten sonra her şey hallolur.

"90'LI YILLARDA, DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞ BİNALAR"

Bölgemizdeki binalar, kayma olmasa da, eski binalar. 90'lı yıllarda ben de bu bölgede doğup, büyüdüm. Bunlar 90'lı yıllarda göz yordamıyla, deniz kumuyla yapılmış binalar. O nedenle bir kez daha komşularımıza söyleyelim. Bölge, imarı olan bir bölge. Kentsel dönüşümde hem bakanlığın yarısı bizden kampanyası var, hem büyükşehir belediyemizin desteği var. Dolayısıyla asıl çözüm buraları bir an önce bir araya gelerek, hep beraber dönüştürmek. Belediye de komşularımızın yanında, sürecin hızlanması için elinden gelen desteği verecek. Her 2 binayı da şu an önlem amacıyla nüfustan arındırdık. Zemin etüdü yapıp durumu görmeden de burada tekrar yerleşime müsaade etmeyeceğiz. Zabıtamız mühürledi, bina şu an boş. Etrafında da güvenlik şeritlerimizi çektik. Şu anda cana gelecek bir durum yok. Yarın da bina ile ilgili etütlerimizi yapacağız.