İHA

Bugün saat 18.00 civarında, İstanbul Beyoğlu ilçesinin Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta bitişik iki bina arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

İKİ BİNA DA BOŞALTILDI, MÜHÜRLENDİ

Çökme nedeniyle, her iki bina da tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı. Olayın bildirilmesinin ardından polis ve zabıta ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlk yapılan incelemede, zabıta ekipleri binaları tedbir amacıyla mühürledi.

Olay yerinde yapılan incelemeler ise devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY: "BİNADA HAREKETLENME YOK"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şunları söyledi:

Yağmurdan kaynaklı binanın yanındaki boş arsanın zemininde, bahçesinde bir kayma oldu. Şimdi zabıta ekiplerimizle, fen işleri ekiplerimizle, AFAD ekiplerimizle bölgeye geldik. Şu an bina sahiplerimiz de buradalar. Bu ufak kaymadan kaynaklı olarak binada bir hareketlenme olmadığı söylendi. Biz yine de önlem olarak binayı nüfustan arındırdık. Şu anda binayı mühürledik. Yarın sabah mülk sahipleriyle bir araya gelip, zemin etütlerini yapacağız. Gerekli önlemleri alacağız. Ona göre, tekrar oturulur durumdaysa komşularımızı binaya yerleştireceğiz. Yoksa, onlarla birlikte bir çözümün parçası olacağız. Cana gelmesin diyoruz. Cana gelmedikten sonra her şey hallolur.

"90'LI YILLARDA, DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞ BİNALAR"