Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı Sabahın erken saatlerinde beslediği köpeğini kontrole giden şahıs, gittiği mahallede hayvanın bakımı ile ilgili bir kişi ile tartıştı. Tartışma büyüyünce şahıs, karşısındaki kişiye bıçakla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde beslediği köpeğe bakmak isteyen Oktay Ö., geçen hafta pazar günü saat 05.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ne gitti. Oktay Ö., baktığı köpek ile ilgili otoparktaki Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Ş.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığıldı Yaşanan boğuşmada aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Ş. yaralandı. Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gördü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna gitti Oktay Ö.'nün otoparktaki kişiye saldırması ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yoldan geçen bir kişinin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar yer aldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Önce motosikleti sonra kendisi tespit edildi Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikleti tespit etti. Şüpheli Oktay Ö. belirlenen adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.