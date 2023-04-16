DHA

İstanbul’un ilçesinde beslediği köpeğe bakmak isteyen Oktay Ö., geçen hafta pazar günü saat 05.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ne gitti.

Oktay Ö., baktığı ile ilgili otoparktaki Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Ş.'ye saldırdı.

Bıçak darbeleriyle yere yığıldı

Yaşanan boğuşmada aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Ş. yaralandı.

Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Mehmet Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gördü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna gitti

Oktay Ö.'nün otoparktaki kişiye saldırması ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yoldan geçen bir kişinin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Önce motosikleti sonra kendisi tespit edildi

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikleti tespit etti.

Şüpheli Oktay Ö. belirlenen adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı
Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı
Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı