Beyoğlu'nda makas atarak ilerledi, zincirleme kaza oldu

Sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kiraladığı 34 DKB 548 plakalı otomobille makas atarak ilerleyen Zeynel Ercan, Okmeydanı D-100 karayolu Haliç Köprüsü yönünde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Saat 22.00 sıralarında kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önünde ilerleyen Kemal Akçelik idaresindeki 34 BZD 12 plakalı otomobile arkadan çarptı.

DEMİR BARİYERLER DURDURDU

Çarpışma sonrası her iki otomobil, önce yolun sağındaki demir bariyere ardından da sol taraftaki bariyere çarparak ilerlemeye devam etti.

Önlerinde ilerleyen 34 BOL 657 plakalı otomobile de çarpan araçlardan Zeynel Ercan'ın kullandığı otomobil, demir bariyerin üzerine çıkarak durabildi.

Kazanın ardından otomobilinde sıkışan Ercan'ın yardımına diğer sürücüler koştu.

Beyoğlu'nda makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu VİDEO

İTFAİYE SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

Vatandaşların çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan Ercan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ercan, ambulansla kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

“NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM, MAKAS ATIYORMUŞ”

Kazayı yara almadan atlatan Kemal Akçelik, kendisine çarpan aracın sürücüsünün makas attığını iddia ederek “Nasıl olduğunu anlamadım. Makas atıyormuş. Arkadan çarptı, ben kendimi kurtarmaya çalışırken bariyerlere çarptım. Bende herhangi bir yara yok.” dedi.

Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.