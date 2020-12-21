Beyoğlu’nda marketten çıkan adamı dövüp, parasını çaldılar

Alışveriş yaptıktan sonra eve giden 50 yaşındaki kişi, iki şüpheli tarafından gasbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

50 yaşındaki Ali Rıza Ateş, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bir markete girip alışveriş yaptı.

Alışverişi yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola koyulan Ateş'in peşine kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki şüpheli takıldı.

DARBEDİP, PARASINI ALDILAR

Ateş’i bir süre takip eden şüpheliler, sokağa girdiklerinde yere yatırarak darbetmeye başladı. Darbettikleri Ali Rıza Ateş’in cebindeki 300 dolar ve 125 lirayı alan gaspçılar, ardından koşarak kayıplara karıştı.

Yerden kalkan Ali Rıza Ateş de bir süre gaspçıları kovaladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu'nda gasp anları kamerada İZLE

POLİS, EŞKALİ BELİRLEDİ

Şüphelilerin ara sokaklara girerek izini kaybettirmelerinin ardından Ateş, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ateş ile birlikte bir süre çevrede arama yaptı.

Aramaların ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvurarak kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan inceleme sonrasında gaspçıların eşkalini belirleyen polis, onları yakalamak için çalışma başlattı.

“TEKME ATIP, YERE DÜŞÜRDÜLER”

Yaşadığı büyük tehlikeyi anlatan Ali Rıza Ateş, “Ben marketten çıktım, köşeyi döndüğüm esnada iki kişi bana tekme atarak beni yere düşürdü. Elimi cebime sokup dolarları ve liraları aldılar. Düştüğüm için ayağım ağrıyor, şahıslar iki kişiydi.” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte emniyete giden Ateş, gaspçılardan şikayetçi oldu.