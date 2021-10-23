Sütlüce İmrahor Caddesi üzerindeki bir restorana, gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Sütlüce İmrahor Caddesi'nde, dün saat 23.30 sıralarında, restoranda yemek yiyen 4 kişi çıkışta aralarında husumet bulunan şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Lüks bir otomobil ile bölgeye gelen silahlı saldırganlar, içeride bulanan diğer müşterilere aldırmadan restorana kurşun yağdırdı.

Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, 1’i çocuk 4’ü ağır toplamda 6 kişi yaralandı.

MASALARIN ALTLARINA GİRDİLER

Saldırı anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bazı vatandaşların masaların altına girdiği görüldü.

Saldırı sonrası vatandaşlar yaralının başına gittiği, sağlık ekiplerinin ağır yaralı kişiye kalp masajı yaptığı da görüntüler arasında yer aldı.

Görüntülere, vatandaşlar yemek yedikleri esnada saldırının gerçekleştiği, panikle yere yatan vatandaşların sonrasında da etrafa kaçıştığı anlar da yansıdı.

Beyoğlu’nda, restorana silahlı saldırı anları kamerada



UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kubilay Berk Küçükaslan’ı olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Küçükaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Okan Y. ve Savaş Ş. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, ağır yaralı Yılmaz S. ve hafif yaralı kız çocuğu Azra Y. Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine ve hafif yaralı Erhan S. ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Saldırı sonrası polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken özel harekat polisleri de olay yerine önlem aldı.

Saldırıda yaralanan 1’i kız çocuğu 2 kişinin durumlarının iyi olduğu, diğer 3 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

ARAÇLARA KURŞUN İSABET ETTİ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, restoranın önünde bulunan otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ise restoran çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların kaçtığı lüks aracı belirleyen polis ekipleri, saldırganları da kısa sürede tespit etti. Ekiplerin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.