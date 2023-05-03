Beyoğlu'nda soygun ihbarını yapan kişi hırsız çıktı Beyoğlu'nda çalıştığı iş yerini soymak için hırsızlık ihbarında bulunarak kasanın şifresini öğrenen zanlının planını polis bozdu.

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahalle’sindeki bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İhbar üzerine çalışma başlatan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri yetkilisi S.K. isimli şahısla görüştü.

İş yeri yetkilisi S.K. ifadesinde aynı iş yerinde çalıştığı B.E.’nin kendisini saat 02.00’de arayarak, kapının açık ve alarmın aktif olduğunu söylediğini belirtti.

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin ihbarı yapan B.E'nin olduğunu tespit etti.

Aynı günün sabahında mesai saatinde dükkana gelen B.E'nin kapının açık olduğunu ve kasadan paraların çalındığını görmesi üzerine S.K'ye tekrar haber verdiği belirlendi.

Kasadaki parayı çaldı

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iş yerinin kapısını çeşitli aparatlarla açan hırsızın alarm sisteminin devreye girmesi sonucu olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Saat 04.30 sıralarında tekrar iş yerine gelen şahsın 118 bin lira, tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çaldığı saptandı.

Hırsızlığı planladığı, ilk hırsızlık girişiminin ardından yanında getirdiği yedek kıyafetle elbiselerini değiştirdiği belirlenen B.E.'nin iş yerine gelip polise ihbarda bulunduğu belirlendi.

Şifreyi görüp eline yazdı

Polis gelmeden arayıp durumu bildirdiği tespit edilen B.E.'nin, iş yeri yetkilisine polisin çalışma yaptığını, alarmı kesmesi gerektiğini söyleyerek alarm şifresini aldığı ortaya çıktı. Çalışanların gelmesinin ardından polis eşliğinde kasa açıldığı sırada B.E.'nin şifreyi görüp eline yazdığı belirlendi.

Serbest bırakıldı

B.E.'nin ikinci kez dükkana geldiği ve kasayı soyduğu belirlendi. Gözaltına alınan B.E.'nin iddiaları kabul ettiği öğrenilirken, iş yerinden çaldığı 118 bin lira ve elektronik eşya evinin bulunduğu sitenin bahçesinde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen B.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.