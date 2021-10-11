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Beyoğlu'nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi

Beyoğlu'nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi

Aracında yabancı uyruklu yolcu taşıyan ve 'taksimetrede ne yazarsa onu ödeyeceksin' anlaşması yapan sürücüye, 6 bin 844 lira ceza kesildi.