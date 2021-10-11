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- Beyoğlu'nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi
Beyoğlu'nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi
Aracında yabancı uyruklu yolcu taşıyan ve 'taksimetrede ne yazarsa onu ödeyeceksin' anlaşması yapan sürücüye, 6 bin 844 lira ceza kesildi.
- İHA
- 11.10.2021 - 11:27
- Güncelleme : 11.10.2021 - 13:50
Polis ekipleri, İstanbul Beyoğlu'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetim sırasında kenara çekilen siyah taksi damalı bir otomobilin içerisinde, çalışır vaziyette taksimetre olduğu tespit edildi.
TAKSİMETRE NE YAZARSA ONU ÖDEYECEK
Araçta bulunan yabancı uyruklu bir yolcunun, araca normal taksi olduğunu düşünürek bindiği ve taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceği öğrenildi.
Ekipler, korsan taşımacılık yaptığını belirledikleri sürücüye 6 bin 844 lira ceza kesti.
Beyoğlu'nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi ViDEO
TRAFİKTEN 60 GÜN MEN EDİLDİ
Sürücü gözaltına alınırken, araçta takılı taksimetreye el konuldu.
Ayrıca 34 EJH 153 plakalı araç, kural ihlali nedeni ile 60 gün trafikten men edildi.