Euro
10.3904
0.07%
Dolar
8.9717
0.04%
Altın
507.21
0.07%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
516.654
4.20%
EXEN Coin
23.30
9.38%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Beyoğlu'nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi

    Aracında yabancı uyruklu yolcu taşıyan ve 'taksimetrede ne yazarsa onu ödeyeceksin' anlaşması yapan sürücüye, 6 bin 844 lira ceza kesildi.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi

    Polis ekipleri, İstanbul Beyoğlu'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Denetim sırasında kenara çekilen siyah taksi damalı bir otomobilin içerisinde, çalışır vaziyette taksimetre olduğu tespit edildi.

    TAKSİMETRE NE YAZARSA ONU ÖDEYECEK

    Araçta bulunan yabancı uyruklu bir yolcunun, araca normal taksi olduğunu düşünürek bindiği ve taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceği öğrenildi.

    Ekipler, korsan taşımacılık yaptığını belirledikleri sürücüye 6 bin 844 lira ceza kesti.

    Beyoğlu'nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi ViDEO

    TRAFİKTEN 60 GÜN MEN EDİLDİ

    Sürücü gözaltına alınırken, araçta takılı taksimetreye el konuldu.

    Ayrıca 34 EJH 153 plakalı araç, kural ihlali nedeni ile 60 gün trafikten men edildi.

    Beyoğlu nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi #1

    Beyoğlu nda tespit edilen korsan taksi, 60 gün trafikten men edildi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir