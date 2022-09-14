Kimliği bilinmeyen yabancı uyruklu bir kadın, kaldırımda hareketsiz bir şekilde 5 saat bekledi. Saatler süren ikna çalışmalarının ardından kadın, emniyete götürüldü.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Camiikebir Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde, yabancı uyruklu bir kadın saatlerce kaldırımda ayakta bekledi.

Saat 15.00 sıralarında caddede sağa sola giden kadın, bir süre sonra durdu.

Hareketsiz bir şekilde bekleyen kadın, çevredeki esnafın yardım çabalarına da cevap vermedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İkna çalışmaları başarısız oldu

Saatler süren ikna çalışmalarına rağmen başarısız olundu.

İHA’nın haberine göre; sağlık ekiplerinin de yardımlarını reddeden kadın konuşmama eylemini sürdürdü.

Konuşmayan kadın, yaklaşık 5 saat kaldırımda bekledi. Polis ekipleri, kadının kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

“Herhalde travmaya maruz kalmış”

Görgü tanığı Mevlüt Baştaş, “Bu hanımefendi saat 15.00 civarlarında yolun karşısında geçiyordu. Anormal davranışlarda bulunduğu için iki tane kadın polis arkadaş geldi. Sordular. Yardıma ihtiyacın var mı diye. Yaklaşık kırk beş dakika burada beklediler ikna etmek için ama kadın da ne çıt var ne ses var. Polis arkadaşlar gelmeden önce yolun karşısına geçip ilerliyordu. Esnaflar yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Yabancı uyruklu mu bilmiyorum. Kendisi de herhalde travmaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir.” diye konuştu.

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu kadın, saatlerce kaldırımda hareketsiz durdu VİDEO

