Hasköy Yahudi Mezarlığı’na giren saldırganlar, 36 mezar taşını kırıp paramparça etti. İbrahim Kalın ve Ömer Çelik, saldırıyı kınadı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı, vandalizmin kurbanı oldu.

Gece vakti mezarlığa girenler, 36 mezar taşını kırdı.

DHA’nın haberine göre; bölgeye sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz." açıklamasını yaptı.

Beyoğlu’nda, Yahudi mezarlığına saldırı VİDEO



"Barbar saldırıyı kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik ise "Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’na gece yarısı girilerek, 36 tane mezar taşının tahrip edildiği barbar saldırıyı kınıyoruz. Türkiye’de vatandaşlarımıza ait değerlere saldırılması asla kabul edilemez. Türkiye farklı dinlerden tüm vatandaşlarımızın değerlerinin korunduğu güvenli bir ülkedir. Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacaktır. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ölüye saygısızlık yapılmasın"

Türkiye Hahambaşı İsak Haleva da yaptığı yazılı açıklamada,“Kınıyoruz, üzgünüz. Böyle durumların yaşanmamasını dileriz. Cemaat idarecileri durumu yetkililere bildirmiştir. Devletimiz gerekeni yapacaktır. Ölüye saygısızlık yapılmasın. Devletin bu konuyu çözeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı