DHA
İstanbul Beyoğlu'nda panik anları yaşandı.
Dün saat 20.00 sularında meydana gelen olayda, vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü.
Vatandaşlar kurtarmak için seferber
Yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki vatandaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti.
Olay sırasında sahilde midye satan bir seyyar satıcı, soğuk suya rağmen tereddüt etmeden yolcuyu kurtarmak için denize atladı.
O anlar kamerada
Yüzme bilmediği anlaşılan yolcu, seyyar satıcının ve kıyıdakilerin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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