Beyoğlu'nda yolcu vapurdan denize düştü! Suya dalan vatandaşın kurtarma anı kamerada.... Karaköy’de seyir halindeki vapurdan dengesini kaybedip denize düşen bir kişiyi, midyeci denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul Beyoğlu'nda panik anları yaşandı.

Dün saat 20.00 sularında meydana gelen olayda, vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü.

Vatandaşlar kurtarmak için seferber

Yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki vatandaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

Olay sırasında sahilde midye satan bir seyyar satıcı, soğuk suya rağmen tereddüt etmeden yolcuyu kurtarmak için denize atladı.

O anlar kamerada

Yüzme bilmediği anlaşılan yolcu, seyyar satıcının ve kıyıdakilerin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)