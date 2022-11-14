Beyoğlu'ndaki patlamada vefat edenlerden geriye fotoğrafları kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında isimlerini açıkladığı vatandaşların fotoğrafları ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündeminde Beyoğlu'ndaki patlama var...

Dün saat 16.20 sıralarında yaşanan olay, yürekleri dağladı.

Hain teröristlerin gerçekleştirdiği patlamada, 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralananlardan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece saatlerinde olay yerinde yaptığı açıklamada, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini açıklamıştı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenler kardeşlerimiz; Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

Fotoğrafları ortaya çıktı

Bugün ise olayda hayatını kaybedenlerin fotoğrafı ortaya çıktı.

Annesi ile birlikte İstiklal Caddesi'nde olan ve oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar'ın fotoğrafı yürekleri dağladı. Anne Arzu Özsoy, kızı ile bilirkte yaşanan acı olayda hayatını kaybetti.

Nurettin Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kabrin nur mekanın cennet olsun datlu kızım Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına müteakip Şirinevler Ulu Camii'de."

Baba ve kızı patlamada yaşamını yitirdi

Bir yürekleri dağlayan kare de şehit Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'e ait...

Adana'dan nişan için İstanbul'a gelen Meydan, hafta sonunu değerlendirmek için ailesi ile birlikte Taksim'de geziye çıkmıştı.

Meydan'ın, Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde görevli olarak çalıştığı öğrenildi.