Boşanma sürecindeki çiftin dünürleri arasında yaşanan olayın görüntüleri kan dondurdu. Gelinin babası, 3 kişiyi öldürdükten sonra kafalarına defalarca ateş etti.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı.

Örnektepe Kanarya Sokak'ta önceki gün yaşanan olayda, kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hacer Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başlamıştı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hacer Giray, dayısının evine gelmişti.

Eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Enes Berk Giray ise yanına babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray’ı alarak Hacer Giray'ın kapısına dayanmıştı.

GELİNİN BABASI CİNNET GETİRDİ: ÜÇÜNÜ DE ÖLDÜRDÜ

Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine gelmiş, çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vurulmuş, silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzenin vurarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı polis nezaretinde hastaneye kaldırılmıştı. Olayın öncesinde çıkan kavgada yaralanan Beytullah Akçay ise ertesi gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İrfan Akçay da hastanede tedavi altına alınmıştı.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Emniyette ifadesi alınan Mürsel Ağrı’nın, “Olay yerine geldiğimizde dünürüm Hulusi Giray silahıyla önce bana daha sonra da Beytullah ve İrfan Akçay’a ateş etti. Beni öldüreceğini düşündüm ve ölmemek için öldürdüm.” demişti.

TUTUKLANDI

Ağrı, daha sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Beyoğlu'ndaki silahlı dehşetin görüntüleri ViDEO

PEŞ PEŞE KAFALARINA SIKTI

Bugün ise olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gelinin babasının şahıslarla kavga ettiği ve hepsini öldürdükten sonra başlarına defalarca ateş ettiği görüldü.