Bilecik'te ciğerlerimiz yandı

Orman yangınları, ciğerlerimizi yakıyor...

Türkiye'de yaz aylarının başlamasıyla birlikte orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkiinde de yangın çıktı.

27 Haziran Cuma günü ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın, geniş alanda etkili oldu.

35 KİLOMETRELİK ALANDA ETKİLİ OLDU

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale edildi.

14 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 14 yerleşim yeri tahliye edildi.

YANAN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yangında zarar gören alan drone'la görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.