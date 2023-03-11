Bilecik'te eski eş dehşeti: Arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen kadın silahla vuruldu Bilecik'te Ümran Ü., beraberinde arkadaşı Metehan Y. ile sokakta yürürken karşılaştığı 5 yıl önce boşandığı Ahmet K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ayaklarından vurulan Ümran U. ile arkadaşı hastanede tedaviye alındı.

Eski eş dehşetine bir yenisi daha eklendi.

Bilecik'te bir kadın, 5 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından vuruldu.

Taksi şoförlüğü yapan Ahmet K., İsmetpaşa Mahallesi Hadi Arıncı Cadesi’nde eski eşi Ümran Ü. ve arkadaşı Metehan Y. ile karşılaştı.

Ayaklarından vurup kaçtı

Şüpheli Ahmet K., kullandığı taksiden tabancayla ateş açarak eski eşi ve onun arkadaşını ayağından vurup kaçtı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralanan Metehan Y. bir vatandaş tarafından otomobille, Ümran Ü. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Ümran Ü.’nün ameliyata alındığı belirtildi.

Saldırgan yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Ahmet K.’yı kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet K. ifadesi için Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.