Bilecik'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil ilk olarak yol kenarındaki su kanalına çarptı, ardından taklalar atarak kanala devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 11 AAP 880 plakalı otomobil sürücüsü Mahir Koparan (33) ilçe girişinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Araç taklalar atıp kanala düştü

Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan kanala çarptı. Ardından takla atarak kanala devrilen araçtaki sürücü Mahir Koparan ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mesut G. ve Denizhan D. yaralandı.





1 kişi yaşamını yitirdi

İHA'nın haberine göre, o*lay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mahir Koparan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. 2 yaralı ise Bozüyük İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



