Bilecik'te ikiz çocuğu sandalyeye bağlayan sanıklara ceza

Özel bir okulda ikiz çocuğunun sandalyeye bağlandığı fotoğrafları gören aile okuldan şikayetçi oldu. 7 celsede sonuçlanan davada 3 sanık 20 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik'te 5 Ocak 2020 günü özel bir anaokulunda dehşet yaşandı.

Sınıfta çekilen birkaç kare fotoğrafta, dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan ikiz öğrencilerin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düştüğü tespit edildi.

Görüntülerin ulaştığı 3 buçuk yaşındaki ikizler A.T. ve T.T'nin annesi İnci T. babası Oktay T. Bilecik Cumhuriyet Savcılığına o gün giderek şikayetçi oldu.

Hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geriye bırakıldı

Davanın 7'inci celsesinde sanıklar öğretmen Nihal K. kurum sahipleri Gamze-Muhammed E. çiftine son sözleri sorulurken, savcı mütalaasını sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme sanıklara "Kötü muamele" suçundan her bir çocuk için 10 ay 12 gün ceza verirken, hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geriye bırakıldı.

"Ölüm kalım mücadelesi"

İnci T, çocuklarının 29 haftalık dünyaya geldiğini bu yüzden dilde ve konuşmada gecikme yaşadıklarını söyledi. O zaman aylarca ölüm kalım mücadelesi veren çocuklarının gördüğü bu eziyet karşısında şok olduklarını belirtti.

"Emsal bir karar çıkmasını bekledik"

Baba Oktay T. ise bu cezanın içlerini rahatlatmadığı söyleyerek, "Bu eziyetin bu işkencenin cezası ve bedeli bu olmamalı. Şuan çocuklarımıza yapılanların karşısında ellerini kollarını sallayarak gezmelerinin bizi ve toplumu derinden yaraladı. Böyle bir olayda emsal bir karar çıkmasını bekledik. Suçları ispatlanan bu insanların 5 yıl suç islemedikten sonra sicillerinin bozulmamasının daha yaralayıcı." dedi.

Talep red aldı

İHA'nın haberine göre, öte yandan, ikizlerin avukatı sanıkların 'Eziyet suçundan cezalandırılmalarını' isterken bu talep 'Red' edildi.