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    Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı

    Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Fabrika'da sorumlu 2 kişi ise cezaevine gönderildi.
    • 14.05.2022 - 14:08
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    Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı

    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

    Patlamada işçilerden Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) hayatını kaybetti, Gökhan Taştan yaralandı. Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verildi.

    Patlamadan yaralı kurtulan Taştan ise Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

    Fabrika üretim sorumlusu gözaltında

    Olayla ilgili, fabrikada ustabaşı olarak çalışan M.T., vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

    2 kişi cezaevinde

    Adliyeye sevk edilen U.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.T. ve R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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