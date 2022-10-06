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    Bilecik'te kamyona çarpan tırın kupası, yol ortasına düştü

    Kamyona çarpan tırın kupası, dorseden ayrılarak yol ortasına düştü. Kabindeki 36 yaşındaki şoför İsmail Kahyaoğlu kazayı yara almadan atlattı.
    • 06.10.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:31
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    Bilecik'te kamyona çarpan tırın kupası, yol ortasına düştü

    Bilecik'in Osmaneli yolu Mekece mevkisinde İsmail Kahyaoğlu, kullandığı 34 VN 1395 plakalı tır ile önünde giden 62 yaşındaki İsmail Şahbaz yönetimindeki kamyona çarptı.

    Kazada tırın şoför kabini olan kupası, dorseden ayrılarak yolun ortasına düştü.

    Kazayı yara almadan atlattı

    Kamyonun altına giren tırın motor kısmı ise hurdaya döndü. Kazada yolun ortasında kalan kabindeki Kahyaoğlu ise kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Bilecik te kamyona çarpan tırın kupası, yol ortasına düştü #1

    Bilecik te kamyona çarpan tırın kupası, yol ortasına düştü #2

    Bilecik te kamyona çarpan tırın kupası, yol ortasına düştü #3


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