Bilecik'te kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Bahçesindeki ağaçları keserken, kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu İbrahim Karaboğa feci şekilde can verdi.

Bilecik'te merkeze bağlı Erkoca köyünde yaşayan 57 yaşındaki İbrahim Karaboğa, evinin bahçesindeki kavak ağaçlarını kesmeye başladı.

Kavak ağacı üzerine devrildi

Karaboğa, kestiği esnada bir kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Yerde yattığını gören komşularının haber vermesiyle bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Karaboğa'nın cansız bedeni, olay yerinde gelen nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



İHA'nın haberine göre, Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.



