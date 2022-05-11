Petrol
105.34
2.81%
Euro
16.21
0.78%
Dolar
15.32
0.48%
Altın
912.03
1.07%
Borsa
2482
-0.34%
Bitcoin
500.274
2.41%
BTXN Coin
13.57
-7.43%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Bilecik'te kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

    Bahçesindeki ağaçları keserken, kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu İbrahim Karaboğa feci şekilde can verdi.
    • 11.05.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik'te kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

    Bilecik'te merkeze bağlı Erkoca köyünde yaşayan 57 yaşındaki İbrahim Karaboğa, evinin bahçesindeki kavak ağaçlarını kesmeye başladı.

    Kavak ağacı üzerine devrildi

    Karaboğa, kestiği esnada bir kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

    Cansız bedeni morga kaldırıldı

    Yerde yattığını gören komşularının haber vermesiyle bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Karaboğa'nın cansız bedeni, olay yerinde gelen nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bilecik te kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Biden'ın kardeşi: Meghan, başkanlık için iyi olur
    Dünya

    Biden'ın kardeşi: Meghan, başkanlık için iyi olur

    Ahmet Çakar: İsmail Kartal'ı göndermek büyük yanlış olur
    Futbol

    Ahmet Çakar: İsmail Kartal'ı göndermek büyük yanlış olur

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Görüş Bildir