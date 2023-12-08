Bilecik'te kendilerini müftü olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı

İHA
Bilecik'in Söğüt ilçesinde nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen 2 şahıs, Yıldırım Operasyonu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve İzmir'in Buca ilçesinde gözaltına alındı.
Şahısların Türkiye genelinde toplam 35 olayda 127 bin 300 lira haksız kazanç sağladığı tespit edilirken R.D. ve A.K. isimli şüpheliler ilk ifadelerinin ardından Söğüt Adliyesi'ne çıkarıldı.
Şüphelilerden biri tutuklandı
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet telefon, 3 adet sim kartı, 6 adet sim kart kalıbı ele geçirildi.
A.K isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.D isimli şüpheli tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış