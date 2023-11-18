Bilecik’te kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Susuz Köyü yakınında bulunan Çakırpınar mevkiinde, Muharrem B.'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilme sonucu traktörde bulunan Muharrem B.'nın eşi Maksude B. traktör altında kalarak hayatını kaybetti.
Sürücü Muharrem B. ise kazadan yaralı kurtuldu.
Yaralı adam hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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