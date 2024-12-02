Bilecik'te motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü

İHA
Bilecik'te Sakarya istikametine giden O.C.'nin kullandığı motosiklet, Bayırköy Beldesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolda devrildi.
Kazada sürücü O.C. yararlanırken motosiklette yolcu olarak bulunan Ecenur Beytekin hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından O.C.'yi ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
Kazada hayatını kaybeden Ecenur Beytekin'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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