Bilecik'te orman yangını: NATO tesisine ve bir fabrikaya sıçradı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri 4 helikopter, çok sayıda arazöz, dozer ve su tankeriyle müdahale etti. Alevlerin ilerlemesi durdurulurken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangından NATO'ya ait bir tesis ve bir fabrikanın kısmen etkilendiği öğrenildi.

KAYMAKAM KILIÇ: "ŞU ANDA TEHLİKE YOK"

Yangınla ilgili açıklama yapan Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti. Bu alanın 18 hektarlık bölümünün ormanlık olduğunu kaydeden Kılıç, şunları söyledi: