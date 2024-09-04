Bilecik'te ormana tehlikeli atık döken şirket yetkilisine 5 yıl hapis Zeytindalı Hatıra Ormanı ve yakın çevresine yaklaşık 20 kamyon tehlikeli atık döktüğü tespit edilen tesise, 12 milyon lira ceza kesilirken, şirket yetkilisine de 5 yıl hapis cezası verildi.

DHA

Çevreyi kirleten firmalara yönelik denetimler sıklaşarak devam ediyor.

Bilecik Valiliği, 2021 yılında Bozüyük-Vezirhan kara yolundaki Zeytindalı Hatıra Ormanı ve çevresinde yaklaşık 20 kamyon tehlikeli atığın izinsiz olarak döküldüğünü tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri, bu tehlikeli atıklardan numuneler alarak inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, uzman denetçilerin hazırladığı rapora dayanarak Bilecik Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

ŞİRKET YETKİLİSİNE 5 YIL HAPİS CEZASI

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davası neticesinde, tehlikeli atıkları çevreye uygunsuz bir şekilde atan ve yönetmeliklere aykırı olarak bertaraf eden şirket yetkilisi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FİRMAYA 12 MİLYON LİRA CEZA

Ayrıca, Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Tehlikeli atıkları kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak izinsiz şekilde çevreye dökerek bertaraf eden ve çevreyi kirleten tesise, 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca 12 milyon 71 bin Türk Lirası para cezası uygulanmıştır," denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)