Bilecik'te sahibiyle gezen köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Başıboş sokak köpekleri her geçen gün farklı bir vahşete sebep olurken bu kez sahipli köpek, minik kız çocuğuna saldırdı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

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AA

Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri, şüphesiz ki başıboş sokak köpekleri.

Bu zamana kadar vahşi şekilde sayısız can alan köpekler, vatandaşlarda tedirginlik oluşturuyor.

Öyle ki, sokakta dolaşan bir yetişkinin aniden çıkan bir başıboş köpek tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi artık olası bir durum...

Başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlike bir yana, sahipli köpekler dahi vahşeti yaşatabiliyor.

Akılalmaz haber Bilecik'ten.

Sahipli köpek, çocuğa saldırdı

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, sahibi ile ilerleyen bir köpek, gördüğü 7 yaşındaki çocuğa saldırmaya başladı.

Bölgede esnaflık yapan Mesut Şahin, kızının okul çıkışı yanına geldiğini ve yan tarafta iş yeri bulunan annesinin yanına gitmek isterken kapının önünde köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

"Kızımın psikolojisini etkiledi"

Kızının çığlığı ile kapının önüne çıktığını ve köpeğin hala saldırmaya devam ettiğini gördüğünü belirten Şahin, şöyle konuştu:

13-14 yaşlarında kız çocuğu sahipli köpeğini gezdirirken iş yerimin önünde kızıma saldırdı. Kendisinden şikayetçi olmadık ama polis tarafından tutanak tutuldu. Tabii kızımın ister istemez psikolojisini etkiledi. Hayvanlara karşı değiliz, hayvanları ben de seviyorum hatta iş yerimde kedi besliyorum. Köpeklerin kontrolsüz şekilde gezdirilmesi tehlike arz ediyor. Hem kızımız hem de annesi ve ben de korktum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)