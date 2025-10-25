Abone ol: Google News

Bilecik'te şiddetli yağış etkili oldu

Şiddetli yağış nedeniyle Osmaneli ilçesini Sakarya'ya bağlayan kara yolunda ulaşım aksarken, ekiplerin çalışması ile yolun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 14:55
  • Bilecik'te sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
  • Osmaneli-Sakarya kara yolu sel nedeniyle kapandı.
  • Ekiplerin müdahalesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı.

Bilecik'te sağanak yağış gün boyu devam etti. 

Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. 

EKİPLER, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bilecik-Sakarya kara yolu, selin dağdan sürüklediği toprak ve taşlarla kapandı.

İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ve Osmaneli Belediyesi ekipleri, İçmeler mevkiinde uzun araç kuyruklarının oluşmasını engellemek için çalışma başlattı.

BİLECİK-SAKARYA KARA YOLUNDA SON DURUM

Edinilen bilgilerde, yapılan müdahale sonucu yolun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi. 

