Bilecik'te şiddetli yağış etkili oldu

- Bilecik'te sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
- Osmaneli-Sakarya kara yolu sel nedeniyle kapandı.
- Ekiplerin müdahalesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı.
Bilecik'te sağanak yağış gün boyu devam etti.
Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
EKİPLER, ÇALIŞMA BAŞLATTI
Bilecik-Sakarya kara yolu, selin dağdan sürüklediği toprak ve taşlarla kapandı.
İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ve Osmaneli Belediyesi ekipleri, İçmeler mevkiinde uzun araç kuyruklarının oluşmasını engellemek için çalışma başlattı.
BİLECİK-SAKARYA KARA YOLUNDA SON DURUM
Edinilen bilgilerde, yapılan müdahale sonucu yolun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.