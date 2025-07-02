Bilecik'te sulama kavgası ölümle bitti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu köyü yakınlarında, Büyükelmalı köy yolundaki bir tarlada sulama motoru yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Ogün A. ile Gazi U. arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gazi U., yanındaki silahla Ogün A.’ya ateş açtı. Ogün A., olay yerinde yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Cinayetin ardından Gazi U.’nun kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için köy ve çevresinde geniş çaplı arama başlatılırken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.