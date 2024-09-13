Bilecik'te tırın ezdiği duba, otomobile saplandı

İHA

Bilecik'te görev yapan bir vatandaş, sabah saatlerinde Bozüyük-Bilecik karayolunda işe giderken Karayolları tarafından yapılan yol çalışması yüzünden mağduriyet yaşadı.

Tek şeritten çift yönlü olarak düzenlenen trafik akışı sırasında yolun ortasına yerleştirilen dubaların yerlerinden sökülmesi, büyük bir tehlikeye yol açtı.

TIRIN EZDİĞİ DUBA, ARACINA OK GİBİ SAPLANDI

Bozüyük yönüne doğru seyreden bir tır, yol üzerindeki dubanın üzerinden geçince, duba karşı şeritte ilerleyen İ.C'nin aracına ok gibi saplandı.

Aracında ciddi maddi hasar meydana gelen İ.C, yaşadığı mağduriyetin çözümü için birçok kurumu ziyaret etmesine rağmen, sorununa çözüm bulabilecek bir yetkiliyle görüşme fırsatı bulamadı.

"KENDİLERİNİ BAĞLAMADIĞINI, BİR ŞEY YAPAMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Sürücü İ.C., yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

Sabah arkadaşlarımla birlikte Bilecik’e işe giderken, Bozüyük Açıkcezaevi ile Karaköy arasında devam eden yol çalışması nedeniyle ciddi bir kaza atlattık. Yol ortasında durması gereken dubaların yolun her iki tarafına savrulması ve büyük araçların üzerinden geçmesi sonucu hızla aracımıza yaklaşan bir duba fark ettim. Yolda kaçmak mümkün olmadığından, duba aracımın ön panjuruna hızla saplandı. Kazanın ardından yolda zincirleme bir kazayı önlemek için duramadım. Aracımı uygun bir yerde durdurup durumu inceledikten sonra, Bilecik Karayolları Şefliğine başvurdum. Kurum yetkilileri ve alt yüklenici firma temsilcileri durumu dikkate almayıp, sorumlulukları olmadığını söylediler. Daha büyük olayların yaşanmaması ve insanların mağdur olmaması adına durumu Vali Yardımcısına ilettim. Peki, benim yaşadığım mağduriyetin sorumlusu kim olacak? Karayollarının duyarsızlığı yüzünden ileride yaşanabilecek büyük kazalardan kim sorumlu olacak? Karayolları yetkililerinin bu kadar duyarsız ve kayıtsız kalmalarının nedeni nedir? Sonuçta, yol çalışması nedeniyle büyük bir kazadan kıl payı kurtulmuş biri olarak mağdur oldum.