Bilecik'te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İHA

Bugün saat 14.30 sularında Bozüyük ile Bursa arasındaki karayolunun Kızılcapınar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

İddiaya göre, 27 yaşındaki Doğuş E. yönetimindeki 06 ETZ 396 plakalı yolcu otobüsü, sol şeritte seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek ani bir manevra yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Ahmet Kıvanç (50) idaresindeki 11 DE 828 plakalı otomobile çarpan otobüs, kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Ahmet Kıvanç ve yolcu Necdet K. (57) ağır şekilde yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların yoğun çabalarına rağmen sürücü Ahmet Kıvanç, hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Necdet K.’nin ise tedavisi sürüyor.

Otobüste bulunan yolcuların kazayı mucize eseri yara almadan atlattığı bildirildi. Kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de mercek altına aldı.