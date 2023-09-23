Bilecik'te zabıtanın uyanıklığı vatandaşların mağdur olmasına engel oldu Mahalle arasında soğan ve patates satan bir satıcıyı denetleyen zabıtalar, çuvalları tartınca şoke oldu. Soğan çuvalları 15 kilo, patates çuvalları 40 kilogram diyerek satış yapan ancak oranda eksiklik yaptığı anlaşılan Kenan S.'ye ceza kesildi.

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İHA

Bilecik'te denetim yapan zabıta, uyanıklığıyla vatandaşların mağdur olmasına engel oldu.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kasasındaki çuvallar içinde patates ve soğan satan kamyonet sürücü Kenan S.'yi durdurdu.

Ekipler Kenan S'ye satış yapma konusunda uyarılarda bulunurken, Zabıta Amiri Özgür Özmen soğan çuvalları 15 kilo, patates çuvalları 40 kilogram diyerek satan Kenan S.'den şüphelendi.

Çuvalları tarttı, oran eksik çıkınca ceza uygulandı

Hemen olay yerine bir tartı isteyen Zabıta Amiri Özgür Özmen, çuvalları tartınca şoke oldu. Soğan çuvalları 9'ar kilo gelirken, patates çuvalları ise 34 ile 36 kilogram arasında geldi. Şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 37'inci maddesi gereği cezai işlem uygulandı.

Uygulanan cezaya ilişkin açıklama geldi

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın her konuda güvenli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Şehir merkezinde devriye görevini yürüten Zabıta Müdürlüğü görevlilerimiz, araçla patates ve soğan satan esnafa yönelik inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde 40 kilogram olduğu söylenen patates çuvallarının kilogramlarında önemli oranda eksiklik yapıldığını tespit edildi. Söz konusu uygunsuzluğa karşı, vatandaşlarımızı bu tür durumlara karşı dikkatli olmalarını ve karşılaştıkları olumsuz durumlara karşı, 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonları arayabileceği önemle belirtiriz" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)