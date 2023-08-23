Bilecik'ten Bursa'ya sıçradı: 19 saatte söndürülen orman yangınından geriye kalan manzara... Dün Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafında da devam eden orman yangını bugün kontrol altına alındı. Yemyeşil ormandan geriye küle dönen ağaçlar kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Türkiye şimdi de yangın felaketleriyle mücadele ediyor. Dün başlayan yangınlar, büyük korkuya neden oldu. Bir yandan Çanakkale'de alevler yükseldi bir yandan da Bilecik'ten... Önce sıçradı sonra geniş alana yayıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçradı. Ardından rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler söndürme çalışmalarını yaparken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Mahalleli de seferber oldu Alevlerin, Yenişehir ilçesine bağlı bin 50 nüfuslu Terziler Mahallesi ile yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Hayriye Mahallesi'ne ulaşmaması için mahallelinin desteğiyle set oluşturuldu. Bilecik'teki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler gece boyunca mücadele etti Zaman zaman kontrol altına alınmasına rağmen, rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangın için söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Çalışmalara sabahın ilk ışıklarından itibaren 1 uçak, 6 helikopter, 1 yangın yönetim aracı, 27 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 18 su tankeri, 19 iş makinesi ve 500 personelle yeniden başlandı. 19 saatte söndürüldü Alevler, saat 10.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Kızılçam ve tarım alanlarından oluşan yaklaşık 50 hektar alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yemyeşil ormandan geriye ise küle dönen ağaçlar kaldı...