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    Bilecik'ten kapısı açık minibüsten düştü

    Dengesini kaybederek açık halde olan orta kapıdan düşen kadın yolcu, hastanelik oldu.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 12:33
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    Bilecik'ten kapısı açık minibüsten düştü

    Bilecik’te sokak üzerinde seyir halinde bulunan Sebahattin Y. (51) idaresindeki özel halk minibüsü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü önüne geldiği esnada yolculardan Şöhret K., otomatik orta kapının açık olasından dolayı araçtan düştü.

    YARALI KURTULDU

    Yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Bilecik ten kapısı açık minibüsten düştü #1

    Bilecik ten kapısı açık minibüsten düştü #2

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