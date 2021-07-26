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- Bilecik'ten kapısı açık minibüsten düştü
Bilecik'ten kapısı açık minibüsten düştü
Dengesini kaybederek açık halde olan orta kapıdan düşen kadın yolcu, hastanelik oldu.
- İHA
- 26.07.2021 - 12:31
- Güncelleme : 26.07.2021 - 12:33
Bilecik’te sokak üzerinde seyir halinde bulunan Sebahattin Y. (51) idaresindeki özel halk minibüsü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü önüne geldiği esnada yolculardan Şöhret K., otomatik orta kapının açık olasından dolayı araçtan düştü.
YARALI KURTULDU
Yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.