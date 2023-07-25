Bingöl’de bulunan 55 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından kırsal alanlara yerleştirilen 55 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi.

İHA

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

Bingöl'de bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, teröristler tarafından yerleştirilmiş 55 kiloluk el yapımı patlayıcı buldu. Bulunan patlayıcı, güvenli bir şekilde imha edildi.

"Kullanıma hazır 55 kiloluk EYP bulundu ve imha edildi"

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: