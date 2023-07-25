Bingöl’de bulunan 55 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.
Bingöl'de bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, teröristler tarafından yerleştirilmiş 55 kiloluk el yapımı patlayıcı buldu. Bulunan patlayıcı, güvenli bir şekilde imha edildi.
"Kullanıma hazır 55 kiloluk EYP bulundu ve imha edildi"
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde muhtemel sığınak/barınakları ve mevzileri tespit etmek ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyetinde; büyük mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 50 kilo ağırlığında komutalı EYP, mevzi içerisinde zeytin tenekesinin içine yerleştirilmiş basma düzenekli yaklaşık 5 kilo ağırlığında EYP tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı PAMİT tarafından bulgular toplanılarak yerinde imha edilmiştir.