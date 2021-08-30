Bingöl'de çıkan orman yangını, kontrol altına alındı

Çıkan orman yangınlarıyla ağaçlık alanların zarar gördüğü Bingöl'de, jandarma ve diğer ekiplerin yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlık alanlarda, üç gün önce bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Çikan köyündeki yangın, bölgeye sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

EL BİRLİĞİYLE KONTROL ALTINA ALDILAR

Sarıtosun köyündeki yangın ise Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 personelin yanı sıra jandarma, köy halkı ve ilçe belediyesinin itfaiye araçlarının da katıldığı çalışma ile kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Yangının diğer bölgelere sıçramaması ve söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

















