Bingöl'de fırına silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti Bingöl'de arkadaşını ziyaret için gittiği ekmek fırınında silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Bülent Oney, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı..

DHA

Silahlı saldırıda kan aktı..

Dün gece saatlerinde Bingöl'ün Kültür Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi, fırında çalışan arkadaşını ziyaret eden Bülent Oney’i takip edip, tabancayla ateş etti.

Başından ve bacağından vuruldu

Oney baş ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülent Oney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oney'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)