Bingöl’de jandarma ekipleri, 21 kilo toz esrar ele geçirdi Yurt genelinde yasaklı maddelerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, arazide çuval içine gizlemiş 21 kilo 516 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ele geçirilmenin İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştiği belirtilerek şöyle denildi:

"Gerekli adli işlemlere başlanıldı"