Bingöl'de kontrolden çıkan ambulans şarampole devrildi: 6 yaralı

AA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ambulans, Karlıova-Bingöl kara yolunun Halifan köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ambulanstaki 6 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme sürüyor
Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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