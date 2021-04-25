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    Bingöl'de kuş sürüsü, ölen kuşun başından ayrılmadı

    Yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef olan kuşun başından ayrılmayan kuşlar, yolun ortasında bekledi. Kuşlar, her araç geçişinde havalanarak yol kenarındaki istinat duvarına konup, geri geldi.
    • AA
    • 25.04.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 12:40
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    Bingöl'de kuş sürüsü, ölen kuşun başından ayrılmadı

    Bingöl’ün Karlıova ilçesinin Kantarkaya köyü mevkisinde bir araç yolda seyir halindeyken kuşu ezdi.

    Kaza sonucu kuş telef oldu. Sürü halinde uçan kuşlar, içlerinden birinin öldüğünü fark edince uzun süre bölgeyi terk etmedi.

    İSTİNAT DUVARINDA BEKLEDİLER

    Ölen kuşun başında bekleyen kuşlar, yoldan her araç geçtiğinde yol kenarından istinat duvarına kondu.

    Daha sonra kuşların, tekrar tekrar kuşun başına gelip bekledikleri görüldü.

    Bingöl'de kuş sürüsü, ölen kuşun başından ayrılmadı ViDEO

    Bingöl de kuş sürüsü, ölen kuşun başından ayrılmadı #1

    Bingöl de kuş sürüsü, ölen kuşun başından ayrılmadı #2

    Bingöl de kuş sürüsü, ölen kuşun başından ayrılmadı #3

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