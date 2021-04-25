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Bingöl'de kuş sürüsü, ölen kuşun başından ayrılmadı

Bingöl'de kuş sürüsü, ölen kuşun başından ayrılmadı

Yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef olan kuşun başından ayrılmayan kuşlar, yolun ortasında bekledi. Kuşlar, her araç geçişinde havalanarak yol kenarındaki istinat duvarına konup, geri geldi.