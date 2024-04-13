Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DHA
Bingöl-Genç kara yolunda kavşağa doğru, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri bilinmeyen minibüs ile otomobil, çarpıştı.
Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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