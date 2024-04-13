Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Kent merkezinde aynı yönde seyir halindeki minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

DHA

Bingöl-Genç kara yolunda kavşağa doğru, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri bilinmeyen minibüs ile otomobil, çarpıştı.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)