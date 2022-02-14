Bingöl'de, müşterilerine 35 yıl takım elbise ve kravatla hizmet verdi

80’li yıllarda takım elbiseli müşterilerinden etkilenen Sinan Akbulut, yaklaşık 35 yıldır işini takım elbise giyip kravat takarak yapmayı sürdürdü.

Bingöl’de yaşayan 2 çocuk babası Sinan Akbulut (58), 1977 yılında çırak olarak bir berberin yanında işe başladı. Akbulut, 1984 yılında kendi işini kurmaya karar verdi. 1980’li yıllarda müşterilerinin takım elbiseli ve kravatlı olmasından etkilenen berber Akbulut, müşterilerine kravatla hizmet vermeye başladı.

Yenişehir Mahallesi’ndeki berber dükkanında da renkli kravatlar bulunduran Akbulut, her gün takım elbise ve kravatını değiştirerek devlet memuru gibi giyinmesiyle dikkat çekti.

Çevresinde giyim tarzıyla tanınan Akbulut, işinin son gününe kadar bu şekilde giyineceğini söyledi.

“USTALARIM TEMİZ GİYİNİYORDU, GELEN MÜŞTERİLER DE ŞIK GİYİNENLERDİ”

Sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında çalıştığını aktaran Akbulut, bu giyiminin müşteriler tarafından da olumlu karşılandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1977’den beri bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Çıraklıktan başladım, 84 senesine kadar. 84’ten sonra kendi iş yerimi açtım. 2 evladım var ve onları da yetiştirmeye çalıştım, iyi de birer usta ettim. Evlatlarımla beraber çalışıyorum. Sabah 07.00’da iş yerimi açıyorum 21.00’da kapattığım zaman eve gidiyorum ve disiplinli bir şekilde yatıyorum. Sabah kalktığımda tekrar takım elbisemi giyiyorum. Ustalarım temiz giyiniyordu, gelen müşteriler de şık giyinenlerdi. Bu takım elbiseyi de o zaman onlara özenerek giymeye başladım.





“BEN ESNAFIM, ESNAFIN DA TEMİZ OLMASI LAZIM DİYORUM”

Her gün değişiyorum, gelen müşterim de gayet memnun kalıyor. Severek geliyorlar. Çoğu da soruyor Sinan abi ne iş yapıyorsun diye. Ben esnafım, esnafın da temiz olması lazım diyorum. Bu şekilde işime devam ediyorum."

“DEVLET MEMURU GİBİ TAKIM ELBİSELİ”

15 yıldır Sinan ustanın yanında tıraş olduğunu ifade eden müşterilerden Nurettin Bakıman ise, "15 yıldır Sinan ustada tıraş oluyorum. Onu tercih etmemin en büyük nedeni devlet memuru gibi takım elbiseli, kravatlı, işine sadık olduğu için onda tıraş olmayı tercih ediyorum. Çevredeki esnaflarda Sinan ustayı beğenerek bakıyor. Hem işinde çok titiz hem de işini severek yapıyor. Bundan sonra da inşallah onda tıraş olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.