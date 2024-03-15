Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yan yattığı kazada yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kara yolunda seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl Valisi'nden açıklama

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Erzurum'dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.45 sularında Karlıova ilçesi Sudurağı köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve sis sebebiyle devrilmiştir. Kazada 16 vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikeleri olmamakla birlikte tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Kazaya üzülmekle beraber can kaybımızın olmaması tesellimizdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, her birine acil şifalar diliyorum" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)