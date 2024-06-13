Bingöl'de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler 3 şüpheli, belediyeye ait sosyal yaşam alanındaki oturma bankını ateşe verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Bingöl Belediyesi şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA

29 Mayıs gecesi Bingöl Kültür Kavşağı’ndaki Tepebaşı Sosyal Yaşam Alanı’nda, kimlikleri belirlenemeyen 3 şüpheli, belediyeye ait yaşam alanındaki bir bankı ateşe verdi.

Bankı yakıp izlediler

Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bingöl Belediyesi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)