Bingöl'de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler

DHA
29 Mayıs gecesi Bingöl Kültür Kavşağı’ndaki Tepebaşı Sosyal Yaşam Alanı’nda, kimlikleri belirlenemeyen 3 şüpheli, belediyeye ait yaşam alanındaki bir bankı ateşe verdi.
Bankı yakıp izlediler
Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bingöl Belediyesi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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