Bingöl'de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler
DHA

29 Mayıs gecesi Kültür Kavşağı’ndaki Tepebaşı Sosyal Yaşam Alanı’nda, kimlikleri belirlenemeyen 3 şüpheli, belediyeye ait yaşam alanındaki bir bankı ateşe verdi.

Bankı yakıp izlediler

Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bingöl Belediyesi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)