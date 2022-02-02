Euro
15.36
1.86%
Dolar
13.58
1.55%
Altın
786.47
1.49%
Borsa
2013
-0.10%
Bitcoin
522.399
0.01%
BTXN Coin
31.54
-0.41%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Bingöl'de polisten kaçmaya çalışan adam esrarla yakalandı

    Şüpheli bir şahsın taşıdığı çuvalın içinde 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilirken zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl'de polisten kaçmaya çalışan adam esrarla yakalandı

    Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada, bir şahsın elinde çuval ile yaya olarak gittiği, dur ihtarı yapıldığı halde kaçma girişiminde bulunduğu ve yapılan kısa süreli takip sonucu şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

    "ÇUVALINDA 9 KİLO 682 GRAM KUBAR ESRAR BULUNAN ŞAHSA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

    Açıklamada, "Taşıdığı çuval içerisinde yapılan aramada 5 poşet halinde toplam 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır.” denildi.

    Bingöl de polisten kaçmaya çalışan adam esrarla yakalandı #1


    Görüş Bildir