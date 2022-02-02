Bingöl'de polisten kaçmaya çalışan adam esrarla yakalandı

Şüpheli bir şahsın taşıdığı çuvalın içinde 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilirken zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada, bir şahsın elinde çuval ile yaya olarak gittiği, dur ihtarı yapıldığı halde kaçma girişiminde bulunduğu ve yapılan kısa süreli takip sonucu şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

"ÇUVALINDA 9 KİLO 682 GRAM KUBAR ESRAR BULUNAN ŞAHSA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, "Taşıdığı çuval içerisinde yapılan aramada 5 poşet halinde toplam 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır.” denildi.